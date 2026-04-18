春になると食べたくなる一品といえば「たけのこご飯」ではないでしょうか。せっかくなら、王道レシピで旬の香りと味わいをしっかり楽しみたい！ そんな人におすすめの定番レシピをご紹介します。 ▼1400人以上が絶賛！王道たけのこご飯 たけのこの風味をしっかり感じられる、シンプルでやさしい味わい。だしの旨みがご飯にしみ込み、何度も作りたくなります。 調味料を一緒に炊き込むことで、旨みがご飯全体に広がる 1.たけの