きょう18日（土）は、沿海州付近の低気圧がオホーツク海に進み、気圧の谷が北日本付近を通過する影響で、北海道では太平洋側を中心に、東北では日本海側を中心に雨が降るでしょう。北陸から近畿、中国は雲が広がりやすく所によりにわか雨がある見込みです。東日本の太平洋側は晴れる所が多いものの、小笠原近海を北上している台風4号の影響で、東京の島しょ部では雲が広がり雨の降る所もあるでしょう。小笠原諸島ではきょう夜遅く