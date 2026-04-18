就活生のみなさんは、就活においてどのようなことを「難しい」と感じているのでしょうか。レバレジーズ株式会社（東京都渋谷区）が運営する新卒学生向けキャリア支援サービス『キャリアチケット就職』が実施した「就職活動の実態調査」によると、「学業との両立」が最多となり、理系では約4割にのぼることがわかりました。【表】文理別「就職活動において難しいと感じること」は？（調査結果一覧）調査は、2027年卒業予定の大学生