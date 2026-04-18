鹿児島市消防局によりますと、18日午前8時ごろ、荒田八幡電停の近くを通りかかった人から「70代の男性が市電に挟まれている。すぐ救助されたようだ」などと消防に通報がありました。 男性は病院に搬送されましたが、意識はあったということです。 ・ ・ ・