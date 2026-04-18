京葉道路でドン詰まり道路が「その先」へ千葉市で都市計画道路「塩田町誉田町線」の延伸工事が進められています。たった780mですが、周辺の道路ネットワークにおけるカギを握る重要な区間です。【ここは早くつなげて!!】塩田町誉田町線の延伸部（地図／写真25枚）同路線は千葉市緑区の誉田町（ほんだちょう）から、計画人口8万人とされる「おゆみ野」のニュータウンを東西に貫き、京葉道路の蘇我IC（国道16号）まで約6.2kmが開