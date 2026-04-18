小学校の「算数」を「数学」に統一すべきか――。２０３０年度以降の実施を予定する次期学習指導要領を議論している中央教育審議会（文部科学相の諮問機関）で、８０年以上使われてきた「算数」の名称変更案が浮上している。小中高で名称や内容に一貫性を持たせることで、苦手意識を持つ子どもたちを少なくしようとする狙いがある。１７日に開かれた中教審の作業部会で、算数の名称変更案が議題となった。委員からは「教科とし