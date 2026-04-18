【ワシントン＝栗山紘尚】米国のトランプ大統領は１７日、米ブルームバーグ通信のインタビューで、イランが核開発計画を無期限に停止することに合意したと明らかにした。米国が凍結しているイランの資産について、イラン側が受け取ることはないとも主張した。