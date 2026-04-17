10月2日公開の映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』で、川口春奈が7年ぶりに映画主演を務めることが発表された。 参考：川口春奈、7年ぶり映画主演で10kg減量共演に高杉真宙、監督は山戸結希 山戸結希監督が遠藤和の手記をもとに描く本作で川口が演じるのは、ステージIVの大腸がんを宣告されながらも、夫と子どもを思い続けた和。今回とりわけ注目を集めているのが、和を演じるため、順撮りの約2カ