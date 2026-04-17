＜ノジマチャンピオンカップ箱根 シニアプロゴルフトーナメント最終日◇17日◇箱根カントリー倶楽部（神奈川県）◇7060ヤード・パー71＞レギュラーツアー時代、“すしダンス”など派手なリアクションで人気者だったすし石垣が、シニアでも存在感を示している。首位と4打差の16位タイから出たこの日は、8バーディ・3ボギーの「66」で回り、2打差の2位タイ。シニア3年目で自己最高成績を収めた。〔写真〕〓橋竜彦の奥様は元アイド