ACミランはセリエAを31試合消化した時点で3位につけている。首位インテルとの勝ち点差はすでに9ポイントも広がっているため、逆転優勝はかなり厳しい状況。ただ、昨季逃してしまった欧州コンペティションの出場権獲得へ向けては好順位につけていると言えよう。シーズンも佳境に入り、上位争いの行方が気になるところではある。しかし、それは全く関係のないところでミランの「悪癖」が注目を集めているという。ミランの悪癖とは試