東京都内で講演する自民党の石破前首相＝17日午後自民党の石破茂前首相は17日、東京都内で講演し、イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖が長期化した場合に「節約を呼びかけるのは当たり前だ」と述べた。「誰が首相でも、日本のトップとしてライフスタイルの変化をお願いしなければならないことはあるだろう」と指摘した。ガソリン価格の上昇を抑える補助金については「税金を使って『今まで通り自動車に乗ってください』と