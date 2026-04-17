豊かな自然と独自の食文化を持つ秋田県には、地元で親しまれるローカルチェーンが根付いています。旅行中にひと息つけるカフェや、深夜まで楽しめるラーメン店など、ご当地ならではの一軒を訪れてみたいと考える人もいるのではないでしょうか。All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ローカルチェーンに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたいと思う「秋田県の