あなたらしさに寄り添うモバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」（運営：Hamee）は、「iFace ポータブルファン」を発売する。iFace公式オンラインストア、iFace原宿店で、4月17日から販売を開始する。全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では順次取り扱いとなる。同製品は、送風機能に加え、首や手首に直接当てることで瞬時にクールダウンできる冷却プレートが特長。送風と冷却プレートのダブル効果によって、猛