あなたらしさに寄り添うモバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」（運営：Hamee）は、「iFace ポータブルファン」を発売する。iFace公式オンラインストア、iFace原宿店で、4月17日から販売を開始する。全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では順次取り扱いとなる。

同製品は、送風機能に加え、首や手首に直接当てることで瞬時にクールダウンできる冷却プレートが特長。送風と冷却プレートのダブル効果によって、猛暑日でも快適に使える。



「iFace ポータブルファン」

また、手持ち・卓上・首やバッグに掛けて使える3WAY仕様を採用。通勤やオフィス、アウトドアなど、さまざまなシーンで活躍する。風量は100段階で調整ができるため、シーンや好みに合わせた細やかな使い心地を実現している。



「iFace ポータブルファン」

カラーはニュアンスカラーやペールカラーを含む全7色展開。「iFace」らしい洗練されたカラーリングと高い機能性を兼ね備え、見た目も機能も妥協したくない人に向けた、これからの季節にぴったりのポータブルファンになっている。

［小売価格］3960円（税込）

［発売日］4月17日（金）

Hamee＝https://hamee.co.jp