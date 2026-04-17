人気ドラマシリーズ『未解決の女 警視庁文書捜査官』が、6年ぶりに再始動。新作となるSeason３が、4月16日（木）よりスタートした。第1話では、鈴木京香演じる“偏屈な文字フェチ頭脳派刑事”の鳴海理沙が、“ある未解決事件”を追う警察庁のキャリア組・陸奥日名子（黒島結菜）と出会い、新たな事件に挑む展開となった。すると終盤で、今作からの新メンバーである日名子に突然命の危機が迫り…。【映像】日名子の危機に朋がサプラ