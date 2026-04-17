「住宅ローンがまだ残っているけれど、家を売って駅近マンションに住み替えたい」と考えている方は多いのではないでしょうか。しかし、「ローンが残っていると売却できないのでは？」と不安に感じることもあるはずです。実は、一定の条件を満たせばローンが残っていても売却は可能です。 本記事では、その仕組みや注意点、住み替えをスムーズに進める方法について解説します。 住宅ロ}