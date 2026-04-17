第86回（19日／GI、中山芝2000m）には、朝日杯FS覇者カヴァレリッツォとホープフルS覇者ロブチェンのGI馬2頭、共同通信杯を制したリアライズシリウスなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「バステール」を取り上げる。 ■バステール 前走時の異様とも言える攻め過程を経て結果を残した同馬だが、その反動を踏まえた今回の立ち上げは実に