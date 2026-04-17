18日（土）は、関東甲信では晴れる所が多いでしょう。その他の地域は湿った空気の影響で雲が広がりやすく、所々で雨が降る見込みです。上空寒気が入る北海道では、雷雨となる所もありそうです。落雷や急な強い雨に注意してください。気象庁は17日（金）、最高気温が40℃以上の日の名称を「酷暑日」に決定したと発表しました。今月もすでに季節先取りの暖かさ・暑さとなった日があり、日差しが少ない18日も最高気温は全国的に平年よ