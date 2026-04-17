阪神は１７日、野球普及・振興活動に関する球団プロジェクト「ＴＲＩＡＬＢＡＳＥＢＡＬＬ」の一環で実施する施設訪問の日程を発表した。４月下旬に徳島、高知の養護施設などで行われ、同訪問には秋山拓巳ベースボールアンバサダー（ＢＡ、３４）が参加する。２１日は徳島で、ひのみね支援学校と児童養護施設「阿波国慈恵院」を訪問。また、２４日は高知県立障害者スポーツセンターを訪問し、放課後デイサービス「アビリティ