高齢社会白書によると、65歳以上の単独世帯、つまり独居老人は男性15.0％、女性22.1％（令和2年調査）。今後も増える推計だ。群馬県前橋市に診療所を運営する緩和ケア医の萬田緑平さんは「孤独死というが、ひとり暮らしの方が本人の納得が行く最期を迎えられることが多い」という――。写真＝iStock.com／Yue_※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yue_■17年間、在宅の患者を看取ってきたがん患者など、緩和ケアで在宅の患者