9人組グループ・Snow Manの阿部亮平が、20日発売の『AERA』4月27日号の表紙に登場する。「勉強は“第二の刃”」と語る阿部が、学び続ける理由やグループへの思いを真摯に語るロングインタビューが掲載される。知性と優しさが共存するその魅力を、同誌フォトグラファー・蜷川実花氏が撮り下ろしている。【番組カット】スタジオでもニコニコ！阿部亮平一般入試を突破して上智大学に合格、大学院まで修了し、気象予報士など数々の