滋賀銀行と、池田泉州銀行を傘下に持つ池田泉州ホールディングス（ＨＤ）は１７日、資本業務提携したと発表した。当面、経営統合は検討せず、互いの株式を０・１〜１％ずつ持ち合う。提携の名称は「池田泉州・滋賀アライアンス」とする。協業により業務効率化や競争力強化を図る。滋賀銀は地盤とする滋賀県のほか、京都府や大阪府にも積極的に進出し、総資産は７兆５６７５億円（２０２５年９月末）。池田泉州ＨＤはいずれも大