新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は11日・12日、2026年シーズンの『FIA世界ラリー選手権（WRC）』第4戦『クロアチア・ラリー』を無料生中継。12日の放送では、プライベートでも複数台の車を所有するほどの無類の車好きとして知られるチョコレートプラネット・長田庄平をスタジオゲストに迎え、世界最高峰の公道レースの模様を届けたほか、特別企画として長田とシソンヌ・長谷川忍による国内最大級のカーイベント潜入映像も