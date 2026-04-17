石川県加賀市の山代温泉で創業し、79年間にわたって経営してきた「河口建具製作所」が4月8日、破産手続きに入ったことが分かりました。民間の信用調査会社・帝国データバンクによりますと、石川県加賀市山代温泉の「河口建具製作所」は、1947年に創業、1969年に建具の製造取付業者となり、温泉旅館や料理店などの建具取付を中心に注文を受け、ピーク時の1996年には年間1億9700万円を売り上げていました。しかし、温泉旅館街の観光