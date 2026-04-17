老化を予防する食習慣は何か。医師の牧田善二さんは「高温調理した揚げ物は老化促進物質であるAGEをたくさん含んでいるため、食前に飲食店で注文すると添えられていることがある食材をしっかり絞りかけて食べるのが正解だ」という――。※本稿は、牧田善二『腎臓 人工透析にさせない最強の医療・食べ方』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／zepp1969※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／zepp1969■