野村不動産マスターファンド投資法人 [東証Ｒ] が4月17日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期の経常利益は前の期比17.0％減の133億円になったが、26年8月期は前期比12.7％増の150億円に伸びる見通しとなった。 同時に、前期分配金を3624円→3634円(前の期は3542円)に増額し、今期は3695円にする方針とした。 株探ニュース