Image: Papu Studio / Shutterstock.com Amazonの電子書籍リーダー、Kindleシリーズ。2012年以前にリリースされたモデルが、サポート終了となることが海外メディアを通じて明らかになりました。対象モデルは、Kindleストアへのアクセスができなくなります。サポート終了モデル今回サポート終了する2012年以前に発売されたモデルは以下13モデル。・Kindle（2007年モデル）・Kindle 2 （2009年