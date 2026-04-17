焼肉。それは日常のアレコレを忘れさせてくれる至高のエンターテインメント。厳選肉を網の上で踊らせ、立ち上る煙を眺めながら最高の焼き加減を追求する。その悦びにどっぷり浸らせてくれるのが「熟成焼肉 いちばん」だ。そんな「熟成焼肉 いちばん」のグランドメニューが、この春リニューアル。これまで3コースだった食べ放題は、「ライトコース」「いちばん食べ放題コース」「牛タン食べ放題コース」「黒毛和牛食べ放題コース」