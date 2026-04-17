俳優の川崎麻世が16日に自身のアメブロを更新。自身が作ったという手料理を公開した。この日、川崎は「いつも料理研究家の妻の料理を紹介してますが今回は俺が作った簡単料理を紹介します」と報告した。続けて「トルティーヤピザ」と写真とともに手料理を公開し「トルティーヤ一枚の縁を3ヶ所ウィンナーで巻いて爪楊枝で止めてピザソースを塗り好きな具とチーズを乗せ塩胡椒しフライパンに蓋をして焼くだけです」と簡単な作り方を