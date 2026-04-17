PayPay証券で2026年3月1日〜31日の期間に買付された米国株式のうち、売買代金が高い人気銘柄をランキング形式で紹介します。ランキングでは、3月に米ナスダック市場へ新規上場した「PayPay ADS」が1位となり、IPO銘柄への関心の高さが目立ちました。続いて「SPDRゴールド・シェア」などの金関連、「エヌビディア」や半導体関連ETFが上位にランクイン。先行き不透明感の中で安全資産とAI・半導体の成長テーマの双方に資金が向かう一