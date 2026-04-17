【役者魂VOL.6】小学生のときにスカウトされ、芸能界入り。1998年にドラマデビューを果たした“若き大ベテラン”。シリアスからコメディーまで巧みに演じ分ける濱田岳が、4月17日（金）夜9時にスタートするドラマ9「刑事、ふりだしに戻る」で、人生2周目のアラフォー刑事を演じる。【動画】ドラマ9「刑事、ふりだしに戻る」殉職した現場から2016年へとタイムスリップし、1周目の人生で亡くした恋人を救うため、そして警察組織の闇