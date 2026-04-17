ドル高・円安週末の米イラン協議を警戒植田日銀総裁は慎重姿勢維持か ややドル高・円安。ドル円は159.40円台まで上昇。ユーロドルやポンドドルは軟化。連続利上げ観測を受け豪ドルは対円で上昇、対ドルでは底堅く推移している。 今週末に予定されている米イラン協議に対する警戒感が相場の重石に。協議は難航し停戦期間が延長することで合意すると予想されている。攻撃再開という最悪のシナリオは回避される見通し