Nothing Japanはミドルレンジにあたるスマホの新モデル「Phone (4a) Pro」と「Phone (4a)」の国内販売を発表しました。3月にグローバルで発表されたモデルが早くも日本でも手に入れられることになります。 Phone (4a) Proのカラバリはシルバー、ブラック、ピンクの3色で、Phone (4a)はホワイト、ブラック、ピンク、ブルーの4色をそろえます。販売するモデルと公式サイト「nothing.tech」での価格は以下のとおりです。 Phone