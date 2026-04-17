All About ニュース編集部は3月30日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「愛犬家・愛猫家の芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「愛犬家の印象が強い男性芸能人」ランキングを紹介します。【4位までのランキング結果を見る】2位：木村拓哉／46票2位にランクインしたのは、木村拓哉さんです。木村さんは、53歳となった今も歌手や俳優として芸能界のトップに君臨。愛犬家の一面もあり、現