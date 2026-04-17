タレントの安めぐみが15日、オフィシャルブログを更新。２歳の次女・萌歌（もか）ちゃんとの公園でのひとときや11歳の長女・詩歌（うた）ちゃんのバレエ発表会に ついて母としての思いをつづった。 この日、安は「公園と。」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「新学期も始まり、なんだかバタバタとブログの更新も空きがちですが久しぶりに」と書き出し、先日、次女と公園を訪れたことを明かし、娘と過ごした穏やかな時間