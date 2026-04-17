身体に悪い摂ったらヤバい油ってなんだ？ トランス脂肪酸は「不自然な油脂」 不飽和脂肪酸の一種で「トランス脂肪酸」というものをご存知でしょうか？食の安全性に関心のある方なら、一度くらいはこの名を見聞きしたことがあるかと思いますが、今この「トランス脂肪酸」の危険性が注目されています。 そもそも不飽和脂肪酸には「シス型」と「トランス型」の二種類があり、前者は天然の油、後者は何らかの加工が加えられた