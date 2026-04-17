17日11時現在の日経平均株価は前日比513.51円（-0.86％）安の5万9004.83円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は514、値下がりは1001、変わらずは56と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は141.8円の押し下げで東エレク がトップ。以下、ＳＢＧ が123.9円、ファストリ が41.84円、キオクシア が35.2円、中外薬 が25.34円と続いている。 プラス寄与度トップはアドテスト