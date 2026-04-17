LE SSERAFIMが、新アルバムのトレーラー映像を公開し、カムバックへの期待感を高めた。4月17日、LE SSERAFIMはHYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルおよびSOURCE MUSIC公式SNSを通じて、2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1のトレーラー「We walkin' here」を公開した。【写真】宮脇咲良「この時の自分が一番カワイイ」公開されたトレーラーでは、LE SSERAFIMが「選ばれた家族」というキーワードで、弱点を克服していく物語が描か