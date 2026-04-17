5月に行われる県知事選挙を前に、県の選挙管理委員会は16日、選挙の準備にあたる事務室を立ち上げました。県の選挙管理委員会は16日、選挙事務室を開設し、県庁の一室に看板が掲げられました。職員10人体制で投票用紙の準備や広報活動などにあたります。4年前に行われた前回の県知事選は、コロナ禍の影響もあり投票率が49.64パーセントと低迷。今回はイベントなどを通じた投票の呼びかけに力を入れるということです。県選挙