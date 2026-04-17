元SKE48のフリーアナウンサー柴田阿弥（33）が17日までにXを更新。専門職大学院を卒業し、公共政策修士課程を修了したことを報告した。柴田は「年度末〜新年度でバタバタしていてSNSに書くのが遅くなりましたが、この3月で専門職大学院を卒業しました公共政策修士課程を修了しました！」と報告。「地元の大学に通っていた頃は、自分が大学院に行くなんて想像もしていませんでした。ただ、最近は周りに社会人大学院生の方が多くいて