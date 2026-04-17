僕はコウスケ。泣き崩れるアリサに詰め寄ると、ママ友付き合いの背伸びのために貯金を使い込んだと告白しました。見栄のためにトウヤの学費まで使い込む本末転倒な行為に、僕は怒りと動揺で震えてしまいました。さらにアリサが隠していた督促状も見つけ、修羅場に発展。僕は離婚を決意しました。後日、義実家を訪れ離婚を正式に申し入れると、義両親は誠実に謝罪してくれました。そして貯金の補填まで申し出てくれたのです。義両親