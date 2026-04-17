＜トゥルム選手権 at PGAリビエラ・マヤ 初日◇16日◇PGAリビエラ・マヤ（メキシコ）◇7272ヤード・パー72＞米男子下部（コーンフェリー・ツアー）のメキシコ大会が16日に開幕。第1ラウンドが終了した。＜連続写真解説＞マキロイのスイングをマネするための練習法って？日本勢は2人が出場。石川遼が5バーディ・1ボギーの「68」とスコアをまとめ、4アンダー・5位タイで初日を終えた。首位との差は、わずかに2打。好位置から上位をう