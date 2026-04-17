おいしいものほど要注意！腎臓を守るための「NGフード」と野菜ジュースの意外な落とし穴 おいしいものほど危険がいっぱい 日本人の食を取り巻く環境は、世界的に見ても非常に豊かでバリエーションに富み、栄養価にも優れているといわれています。その一方で、おいしさや手軽さ、調理の簡便さ、原材料費の圧縮などを追求した結果、食の安全性に疑問符のつく食品も少なくないのだとか。 そうした食品の