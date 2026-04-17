たんぱく質は美容効果も抜群と言われるワケ 肌をつくるもとになるたんぱく質 たんぱく質は筋肉はもちろんですが、肌や髪、爪をつくるなど美容のために欠かせない栄養素です。例えば、お肌にハリやツヤが足りないと感じたら、いつもより高価なに化粧水や美容駅を買うのもよいですが、まずは自分の食事を思い返し、必要な栄養素をしっかり摂れているのか考えてみることも重要になります。 美肌に効果的な栄養素というと、ビタ