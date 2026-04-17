SP5 ホワイト エミライは、FIIOのアルミ鋳造キャビネット採用アクティブスピーカー「SP5」のホワイトモデルを4月24日より発売する。価格はオープンで、市場想定価格は129,800円前後。2025年11月に発売されたブラックモデルと合わせて2色展開になる。 XLRバランス入力に対応し、ノイズ耐性の高い長距離伝送を実現したアクティブスピーカー。最大10kgのアルミインゴッドから鋳造されたキャビネ