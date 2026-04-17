フォーシーズＨＤが大幅高で３日続伸している。１６日の取引終了後に、ＤＭＭ．ｃｏｍ（東京都港区）と、太陽光発電所２０区画の土地及び権利を譲渡する売買契約を締結したと発表しており、好材料視されている。 資産効率の向上や事業ポートフォリオの最適化の観点から譲渡を決定した。同件における売上高は７６億１８００万円、営業利益は９億９００万円を見込んでおり、業績への影響については修正の必