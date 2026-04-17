午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６４８、値下がり銘柄数は８４３、変わらずは８０銘柄だった。業種別では３３業種中２業種が上昇。値上がりはその他製品、サービスのみ。値下がりで目立つのは証券・商品、卸売、銀行、金属製品、非鉄金属、機械など。 出所：MINKABU PRESS