記事ポイント株式会社LogProstyleが自己株式取得プログラムの中止を発表株式会社LogProstyleが未使用枠を原資とする特別配当を検討株式会社LogProstyleが5月15日の取締役会で最終決定を見込むLogProstyleが、自己株式取得プログラムの中止と特別配当の実施検討を発表しています。LogProstyleは、未使用の自己株式取得枠を活用した株主還元の方向性を示しています。特別配当は現時点で未確定ですが、今後の取締役会決定が注目されま