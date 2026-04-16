とちぎテレビ 奥日光、中禅寺湖の水位がここ数年で最も低くなっています。世界的名所の華厳の滝にも異変が出ているほか、湖の遊覧船の運航は一部コースを変更するなど、まもなく本格的な観光シーズンを迎える中で影響が出ています。 日本三名瀑の１つ・日光市の「華厳の滝」。高さ９７メートルの岸壁を水が一気に落下する迫力が魅力ですが…１６日に撮影した滝の様子と比べると、流れ落ちる水の量が明