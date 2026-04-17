女優浜辺美波（25）が16日までにインスタグラムを更新。新作映画「ゴジラ−0．0」について投稿した。山崎貴監督による23年の23年の「ゴジラ−1．0」の続編。浜辺はストーリーズに「はじめて脚本を読んだ時、今作もとんでもないなぁと思わず空を仰ぎました」と記している。11月3日に公開される。